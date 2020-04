Стинговим хитом "Fragile" Амира подсећа колико смо крхки

У тренутку када ваља остати код куће у самоизолацији због коронавируса, Амира и Емир су објавили обраду старе Стингове песме, чији рефрен дирљиво и брижно упозорава „да не заборавимо колико смо крхки смо“ (Lest we forget how fragile we are).

Песму Fragile коју је Стингл објавио на свом албуму ...Nothing Like the Sun из 1987. године, Амира и гитариста бенда „Лету штуке“ Емир Југо снимили су почетком априла у Сарајеву.

„Истинска емоција ће увијек дотаћи људе ако слушају пјесму отвореног срца... Битно је да вјерујемо ријечима и осјећају који се кроз пјесму прича“, рекла је Амира једном приликом, а и сада важи, можда више него икада пре.