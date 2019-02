Лејди Гага и Бредли Купер, и наступ на додели „за Оскара“

Осим Лејди Гаге, ауторски тим победничке песме Shallow чине и Марк Ронсон, Антони Росомандо и Ендрју Вајат.

Гага и Бредли Купер одушевили су публику емотивним извођењем на ноћашњој додели награда Америчке филмске академије толико да су изазвали гласине да међу њима има нешто више од пријатељства.

За Оскара у категорији оригиналних песама у филмском остварењу биле су још четири композиције: All the Stars из (филма Црни Пантер), I'll Fight (из документарца RGB), The Place Where Lost Things Go (Повратак Мери Попинс) и When a Cowboy Trades His Spurs for Wings (The Ballad of Buster Scruggs).