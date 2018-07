Дуо "808INK" има нови албум

Од 2013. године, лондонски дуо "808INK" чине 808Chamber и Mumblez Black Ink. Док 808Chamber ради на продукцији и украшава песме вокалом, Mumblez Black Ink, примарно, предводи дуо сировим и експерименталним техникама реповања.

"808INK" верују да, како су сами описали, не постоје правила када су у питању музички жанрови, те да самим тим и не постоје ограничења, што су у више наврата и доказали користећи елементе својствене музичким жанровима као што су реге и психоделични рок.

Крајем 2016. године, "808INK" објавили су трећи албум Hungry који представља одраз њихове креативне и уметничке слободе, док је само издање употпуњено гостовањима музичара као што су Сем Вајз, Калија Бакоси, Џеј Ди Рид.

Док њихова база обожавалаца расте из дана у дан, управо ново студијско издање When I'm About, You'll Know требало би да их позиционира на сам врх светске музичке сцене.

Прошле године, дуо "808INK" најавио је нови албум синглом Flexing (Side A). На издању нема гостујућих музичара - 808Chamber и Mumblez Black Ink су цео албум од укупно девет нумера направили потпуно сами.

Албум When I'm About, You'll Know доступан је публици у Србији у дигиталном облику путем сервиса Дизер и Гугл плеј.