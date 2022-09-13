Мањи земљотрес погодио Београд

Национална сеизмолошка мрежа је у 03.53 регистровала земљотрес у региону Београда магнитуде 2,1 по Рихтеровој скали, а он се у појединим деловима града могао осетити као лако подрхтавање посебно у вишеспратницима.

Процењени интензитет је око три степена и овакав земљотрес не може да изазове материјалну штету, наводе у Републичком сеизмолошком заводу.