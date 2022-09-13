уторак, 13. сеп 2022, 07:25 -> 07:31
Извор: Танјуг
Мањи земљотрес погодио Београд
У Србији је током ноћи забележен мањи потрес, јачине 2,1 јединица по Рихтеровој скали, речено је Танјугу у Републичком сеизмолошком заводу.
Национална сеизмолошка мрежа је у 03.53 регистровала земљотрес у региону Београда магнитуде 2,1 по Рихтеровој скали, а он се у појединим деловима града могао осетити као лако подрхтавање посебно у вишеспратницима.
Процењени интензитет је око три степена и овакав земљотрес не може да изазове материјалну штету, наводе у Републичком сеизмолошком заводу.
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