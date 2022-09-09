Нaционални просветни савет дао позитивно мишљење o промени концепта комбинованог теста

Промена концепта полагања комбинованог теста подразумева да се ученици опредељују за један тест из неког од пет предмета - историја, биологија, географија, физика или хемија, у складу са својим интересовањима, уместо комбинованог теста који су полагали до сада када су одговарали на питања из свих пет предмета, саопштило је Министарство просвете.

У наредних десетак дана, како додаје, Министарство просвете, науке и технолошког развоја дефинисаће рок у коме ће се ученици осмог разреда изјашњавати из ког предмета ће полагати тест на завршном испиту.

Промена концепта полагања комбинованог теста предвиђена је Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године.