Вучић са Хилом: Отворен разговор о геополитичкој ситуацији, али и практичним питањима

"Отворен разговор са амбасадором Хилом о актуелној регионалној и глобалној геополитичкој ситуацији, али и о практичним питањима попут инвестиција, економске сарадње и енергетске диверсификације", написао је Александар Вучић на свом Инстаграм налогу.

Председник Србије се састао данас са амбасадором САД Кристофером Хилом, а састанак је одржан у 9.00 сати у згради Генералног секретаријата председника Републике.