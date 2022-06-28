уторак, 28. јун 2022, 11:39 -> 11:53
Извор: РТС
Вучић са Хилом: Отворен разговор о геополитичкој ситуацији, али и практичним питањима
Председник Србије Александар Вучић саопштио је да је са амбасадором Сједињених Америчких Држава Кристофером Хилом отворено разговарао о актуелној регионалној и глобалној геополитичкој ситуацији, али и о практичним питањима.
"Отворен разговор са амбасадором Хилом о актуелној регионалној и глобалној геополитичкој ситуацији, али и о практичним питањима попут инвестиција, економске сарадње и енергетске диверсификације", написао је Александар Вучић на свом Инстаграм налогу.
Председник Србије се састао данас са амбасадором САД Кристофером Хилом, а састанак је одржан у 9.00 сати у згради Генералног секретаријата председника Републике.
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