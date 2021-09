Италија на сет до финала, чека се одговор српских одбојкаша

Италија осваја други сет 25:22 Боља игра Италијана у прва два сета доводи их на сет до финала. Ипак, мало недостаје српском тиму да ухвати ритам и задржи предност када до ње дође. Много је мењао селектор Ковач, покупшава да нађе праву поставу, Италијани за сада не показују слабости. Your browser does not support the video tag.

Италија води 23:21 У већем делу Србија одржава егал са Италијанима, али никако да бребаци предност на своју страну. Поисле једне контре, Италија поново има два поена предности и близи је вођства од 2:0 у сетовима.

Италија води 16:14, други сет Успела је Србија да стигне предност противника, највише захваљујући уласку у игру капитена Петрића, али Италијани још једном беже на 16:14.

Италија води 11:9 у другом сету После периода изједначене игре, Италијани стичу два поена предности - тајм-аут тражи Боба Ковач.

Изједначен почетак другог сета - 5:5 Поново је Србија прва стигла до два поена предности на почетку сета, али Италијани брзо долазе до изједначења.

Италија осваја први сет 29:27 Велика борба у порвом сету припада Италији, која користи пету сет-лопту и долази до предности од 1:0 у сетовима. Имала је Србија једну сет лопту на 24:23, али су Италијани одбранили и преузели иницијативу и први освајају сет у овом полуфиналу. Your browser does not support the video tag.

Србија води 20:19 Имали су Италијани два поена предности, али у игру је ушао Атанасијевић и Србија стиже до 20:19.

Нерешено је 15:15 Изједначен први сет, на средини првог дела игре нерешено је 15:15.

Италијани стижу до 8:8 Четири везана поена освојила је Италија, па је сада Слободан Ковач принуђен да затражи минут одмора.

Србија води 7:4 у првом сету Добар почетак српских одбојкаша који стичу три поена предности 7:4 - тајм-аут је затражио Фердинадо Ди Ђорђи, италијански селектор.

Почео је меч

Прве поставе тимова Италија: Ђанели, Галаси, Анцани, Микелето, Лавија, Пинали и Баласо (либеро). Србија: Ковачевић, Ивовић, Јововић, Лубурић, Подрашчанин, Лисинац и Мајсторовић (либеро).

Инотниране су химне две државе После химне Италије, интонирана је химна Србије, други пут ове вечери , меч би требало да почне за који минут. Your browser does not support the video tag.

Играчи обе екипе на терену Одбојкаши Србије и Италије излазе на терен дворане у Катовицама. Почетак дуела касни због дужине трајањапрвог полуфиналног меча.

Одбојкашке селекције Србије и Италије у међусобном дуелу одлучиће ко ће се придружити Словенији у финалу Европског првенства.

Уколико слави Србија, биће то реприза финала од пре две године, када су "орлови" против Словеније играли меч за најсјајније одличје у Паризу и потом освојили златну медаљу.

Италијани играју одличан турнир, забележили су све победе, а у седам мечева изгубили су само два сета.

Екипа Слободана Ковача изгубила је један меч у групи, против домаћина Пољске 3:2, али игра све боље како се турнир ближи крају.

Словенија се потрудила за изненађење, у првом полуфиналу је савладала Пољску са 3:1.

Утакмица између Србије и Италије игра се у Катовицама, уз директан пренос на Првом програму РТС-а.