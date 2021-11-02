"Вукови" смазали "карамелице", Евертон и Рафа Бенитез у црној серији

Вулверхемптон наставља са добром формом - нови тријумф "вукова", против Евертона и Рафе Бенитеза.

Екипа из Ливерпула је везала трећи пораз у првенству.

Килман је погодио у 28. минуту, а потом и Хименез четири минута касније.

Пораз гостију ублажио је Ивоби, у 66. минуту утакмице.

Премијер лига, 10. коло:

Субота:

Лестер - Арсенал 0:2

Барнли - Брентфорд 3:1

Ливерпул - Брајтон 2:2

Манчестер сити - Кристал Палас 0:2

Њукасл - Челси 0:3

Вотфорд - Саутемптон 0:1

Тотенхем - Манчестер јунајтед 0:3

Недеља:

Норич - Лидс 1:2

Астон Вила - Вест Хем 1:4

Понедељак:

Вулверхемптон - Евертон 2:1

Табела:

1. Челси 25

2. Ливерпул 22

3. Манчестер сити 20

4. Вест Хем 20

5. Манчестер јунајтед 17

6. Арсенал 17

7. Вулвс 16

8. Брајтон 16

9. Тотенхем 15

10. Евертон 14

11. Лестер 14

12. Брентфорд 12

13. Кристал Палас 12

14. Саутемптон 11

15. Астон Вила 10

16. Вотфорд 10

17. Лидс 10

18. Барнли 7

19. Њукасл 4

20. Норич 2