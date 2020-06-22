понедељак, 22. јун 2020, 22:19 -> 22:59
Извор: РТС
Сити се играо са Барнлијем
Фудбалери Манчестер ситија убедљиво су, са 5:0, победили екипу Барнлија у мечу 30. кола енглеске Премијер лиге.
Екипа Пепа Гвардиоле је рутински и ефикасно решила меч већ у првом полувремену.
Госте је ”начео” Фоден у 22. минуту, да би у финишу првог дела Ријад Марез два пута погађао мрежу - једном из игре а други пут из пенала.
У наставку су ”грађани” мало смањили гас, али су ипак тресли мрежу голмана Поупа.
Прво је Давид Силва у 51. минуту постигао четврти гол, да би Фоден 12 минута касније постигао свој други гол на мечу.
Премијер лига – 30. коло:
Недеља:
Њукасл – Шефилд јунајтед 3:0 (0:0)
(Сан-Максиман 55, Ричи 69, Жоелинтон 78)
Астон Вила – Челси 1:2 (1:0)
(Хаус 43 – Пулишић 60, Жиру 62)
Евертон – Ливерпул 0:0 (0:0)
Субота:
Вотфорд – Лестер сити 1:1 (0:0)
(Досон 90+4 – Чилвел 90)
Брајтон – Арсенал 2:1 (0:0)
(Данк 75, Мопе 95 – Пепе 68)
Вест Хем – Вулверхемптон 0:2 (0:0)
(Хименес 73, Нето 84)
Борнмут – Кристал Палас 0:2 (0:2)
(Миливојевић 12, Ају 23)
Петак:
Норич – Саутемптон 0:3 (0:0)
(Ингс 49, Армстронг 54, Редмонд 79)
Тотенхем – Манчестер јунајтед 1:1 (1:0)
(Бергвајн 27 – Бруно 81п)
Понедељак:
Манчестер сити – Барнли 5:0
Табела:
1. Ливерпул 83
2. Манчестер сити 63
3. Лестер сити 54
4. Челси 51
5. Манчестер јунајтед 46
6. Вулверхемптон 46
7. Шефилд јунајтед 44
8. Тотенхем 42
9. Кристал Палас 42
10. Арсенал 40
11. Барнли 39
12. Евертон 38
13. Њукасл 38
14. Саутемптон 37
15. Брајтон 32
16. Вотфорд 28
17. Вест Хем 27
18. Борнмут 27
19. Астон Вила 26
20. Норич 21
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