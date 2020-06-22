Сити се играо са Барнлијем

Екипа Пепа Гвардиоле је рутински и ефикасно решила меч већ у првом полувремену.

Госте је ”начео” Фоден у 22. минуту, да би у финишу првог дела Ријад Марез два пута погађао мрежу - једном из игре а други пут из пенала.

У наставку су ”грађани” мало смањили гас, али су ипак тресли мрежу голмана Поупа.

Прво је Давид Силва у 51. минуту постигао четврти гол, да би Фоден 12 минута касније постигао свој други гол на мечу.

Премијер лига – 30. коло:

Недеља:

Њукасл – Шефилд јунајтед 3:0 (0:0)

(Сан-Максиман 55, Ричи 69, Жоелинтон 78)

Астон Вила – Челси 1:2 (1:0)

(Хаус 43 – Пулишић 60, Жиру 62)

Евертон – Ливерпул 0:0 (0:0)

Субота:

Вотфорд – Лестер сити 1:1 (0:0)

(Досон 90+4 – Чилвел 90)

Брајтон – Арсенал 2:1 (0:0)

(Данк 75, Мопе 95 – Пепе 68)

Вест Хем – Вулверхемптон 0:2 (0:0)

(Хименес 73, Нето 84)

Борнмут – Кристал Палас 0:2 (0:2)

(Миливојевић 12, Ају 23)

Петак:

Норич – Саутемптон 0:3 (0:0)

(Ингс 49, Армстронг 54, Редмонд 79)

Тотенхем – Манчестер јунајтед 1:1 (1:0)

(Бергвајн 27 – Бруно 81п)

Понедељак:

Манчестер сити – Барнли 5:0