Абасов, Магомедов и Мирончиков боксују за медаљу на СП

Први у ринг ће Абасов, у категорији до 67 кг, око 14.45 сати, а његов ривал биће Јапанац Севон Оказава.

У вечерњем програму Магомедов, у категорији до 92 кг, око 20.30 излази на мегдан двоструком олимпијском и четвороструком светском шампиону Кубанцу Хулију Ла Крузу.

Мирончиков, у категорији до 80 кг, око 20 сати боксоваће против Нирбека Оралбаја из Казахстана.

Полуфиналисти обезбеђују најмање бронзану медаљу и минималну новчану награду од 25.000 долара.

Сребрна медаља вредна је 50.000, а злато 100.000 долара.