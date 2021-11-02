уторак, 02. нов 2021, 07:57 -> 08:04
Извор: РТС
Абасов, Магомедов и Мирончиков боксују за медаљу на СП
Тројица српских боксерских репрезентативаца Вахид Абасов, Садам Магомедов и Владимир Мирончиков боксују данас за дуго чекану медаљу на Светском првенству.
Први у ринг ће Абасов, у категорији до 67 кг, око 14.45 сати, а његов ривал биће Јапанац Севон Оказава.
У вечерњем програму Магомедов, у категорији до 92 кг, око 20.30 излази на мегдан двоструком олимпијском и четвороструком светском шампиону Кубанцу Хулију Ла Крузу.
Мирончиков, у категорији до 80 кг, око 20 сати боксоваће против Нирбека Оралбаја из Казахстана.
Полуфиналисти обезбеђују најмање бронзану медаљу и минималну новчану награду од 25.000 долара.
Сребрна медаља вредна је 50.000, а злато 100.000 долара.
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