Светске легенде које су нас напустиле ове године

Јануар

Наговештавајући да ће нова 2020. бити година за што пре заборавити била је смрт кошаркашке легенде Кобија Брајанта, који је заједно са својом 13-годишњом ћерком и још седам других људи погинуо у паду хеликоптера у брдима близу Лос Анђелеса.

Један од ретких спортиста који је широм света био познат само по имену, звезда „ЛА Лејкерса“ и петоструки шампион НБА лиге, остаће познат као један од најбољих кошаркаша свих времена.

Са друге стране Атлантика, британски комичар Тери Џоунс преминуо је 22. јануара, а прославио се као један од чланова легендарне трупе Монти Пајтон.

Широм света постао је познат по контроверзној комедији из 1979. године Житије Брајаново, које је режирао и у ком је играо неколико улога.

Сматран једним од најбољих бубњара свих времена, Нил Перт из „Раша“ преминуо је након кратке болести. Познат по својим огромним бубњарским сетовима, изузетним осећајем за ритам и фантастичном брзином, Перт ће остати упамћен по хитовима The Spirit Of Radio, Tom Sawyer и многим другим.

Фебруар

Каријера Кирка Дагласа је трајала седам деценија, а легендарни глумац обележио је златно доба Холивуда.

Рођен као Исур Данијелович, Кирк Даглас био је на свом врхунцу апсолутна мера, који се прославио хит филмовима 50-их и 60-их, попут Спартака и Викинга, а био је номинован и за Оскара за најбољег глумца за улогу боксера Миџа Келија у филму Шампион.

Март

Кантри легенда Кени Роџерс је више од 60 година наступао и један је од најзаслужнијих за популаризацију кантри музике широм света.

Познат по свом карактеричном храпавом гласу, беспрекорној дугој коси и бради и џентлемнском држању, пробио се на топ-листе са хитовима Coward Of The County, The Gambler, Lady и Islands In The Stream, у дуету са Доли Партон и продао више од 100 милиона албума.

Шведски глумац Макс фон Сидов био је свестрани таленат и остварио се у многим жанровима, од улоге у Истеривачу ђавола, Флешу Гордону до Ратова звезда и Игре престола.

Рођен као Карл Адолф фон Сидов, разноврсна каријера трајала је више од 70 година, а током ње је био два пута новинован за Оскара – једном за најбољег глумца у филму Pelle The Conqueror и једном за споредну улогу у Extremely Loud & Incredibly Close.

Април

Познат по својим ванвременским класицима Lean On Me, Lovely Day, Just The Two Of Us и Ain't No Sunshine, Бил Витерс заувек је обележио соул и блуз.

Добитник је три Гремија и снимио је девет албума, на којима су се налазиле песме без којих ретко може да прође романтично вече или венчање.

Један од најпознатијих боливудских глумаца који се пробио и на западно тржиште, Ирфан Кан изгубио је битку са раком у 54. години.

Каријеру су му обележили неки од највећих хитова Боливуда, а међународној публици постао је познат по улогама у Пијев живот, Милионер из блата и Свет из доба јуре.

Мај

Самопроглашени „архитекта рокенрола“ Литл Ричард оставио је неизбрисив траг и трајно утицао на развој рокенрола. Музичку сцену и топ-листе освојио је 1956. хитом Тути фрути, а после низао хитове попут Long Tall Sally, Rip It Up, Lucille, Good Golly Miss Molly.

Јун

Холивудски редитељ Џоел Шумахер стекао је славу остварењем Ватра светог Елма, којим је на глумачку позорницу 1985. године пробио младу глумачку екипу Роба Лоуа, Деми Мур, Емилија Еставеза и Ели Шиди.

Хорор комедијом Изгубљени дечаци наставио је каријеру, а 90-их је режирао блокбастере Бетмен заувек и Бетмен и Робин. Осим тога, остаће познат и по крими драми Време за убијање и трилеру Falling Down са Мајкл Дагласом у насловној улози.

Сер Ијан Холм био је звезда британске филмске индустрије, који је у својој витрини сакупи бројне награде и био члан позоришне трупе Ројал Шекспир компани.

Номинован је за Оскара за улогу Сема Мусабинија у хиту Ватрене кочије из 1981. године, а играо је и Билба Багинса у трилогијама Господар прстенова и Хобит.

Јул

Џек Чарлтон, познатији и као Велики Џек, један је од најбољих централних дефанзиваца у историји, а са репрезентацијом Енглеске освојио је Светско првенство 1966. године. Човек једног клуба – „Лидс јунајтеда“, Чарлтон је обукао дрес тог клуба чак 773 пута и током 23 године дуге каријере постигао 96 голова.

Свет се у јулу опростио и од једног од највећих савремених композитора Енија Мориконеа. Познат и једноставно као Маестро, омалени Италијан огромног талента компоновао је оригиналне нумере за више од 400 филмова, укључујући култне теме из шпагети вестерн Долар трилогије, као и више од 100 класичних дела.

Добитник је два Оскара, неколико Гремија и Златних глобуса, као и свих других највећих међународних и домаћих признања.

Август

Изненадна смрт Чедвика Боузмана шокирала је свет. Млади глумац крио је да болује од рака дебелог црева, желећи да приватне проблеме задржи за себе.

Боузман је преминуо на врхунцу своје каријере након што је стекао милионе обожавалаца због улоге у блокбастеру Црни пантер.

Септембар

Једина жена која је могла да се назове госпођом Бонд, британска дама Дајана Риг стекла је славу тумачећи Ему Пил у серији Осветници из 60-их, а онда и као Тереза Трејси Бонд у филму У тајној служби Њеног краљевског величанства.

Дајана Риг је освојила срца млађих генерација улогом Олене Тајрел у Игри престола, а током каријере играла је прегршт улога у великом броју серија, филмова и позоришних представа, за које је добила бројне награде.

Октобар

Месец дана након одласка једине госпође Бонд, отишао је по многима једини, прави Џејмс Бонд. Шон Конери био је први који је изговорио познату фразу: „Бонд. Џејмс Бонд“ у филму Др. Но, а улогу британског тајног агента играо је седам пута.

Епитом мужевности и шмекера, Конери је дуго носио титулу најпожељнијег мушкарца. Осим улоге Џејмса Бонда, популарни шкотски глумац појавио се и у хитовима Стена, Горштак, Недодирљиви и последњем трећем делу авантура Индијана Џонса.

Јесен је обележила и смрт рок легенде Едија ван Хејлена, једног од најбољих гитариста свих времена. Бенд „Ван Хејлен“ основао је са братом бубњарем, певачем Дејвид Ли Ротом и Мајклом Ентонијем на басу.

Највећи хит бенда била је песма Jump, а заувек ће у историји електричне гитаре бити запамћен по соло деоници у нумери Eruption. Сарађивао је и са Мајклом Џексоном на нумери Beat It.

Новембар

Тужан новембарски дан био је када се свет опростио од непоновљивог Дијега Арманда Марадоне.

Легендарни фудбалер који је са два гола и „божјом руком“ избацио Енглеску са Светског такмичења, а Аргентину довео на кров света 1986. године био је омиљен међу навијачима и веома поштован од стране противника.

Проблеми са дрогом донели су му бројне здравствене тешкоће, а омалени Аргентинац преминуо је у 61. години од срчаног удара.

Децембар

И док су се одбројавали последњи дани 2020. свет је напустио култни француски модни дизајнер Пјер Карден.

Специфичним футуристичким дизајном дефинисао моду шездесетих и седамдесетих година, стављајући акценат на геометријске облике и мотиве, често игноришући женску форму.