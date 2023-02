Филм „На западу ништа ново“ тријумфовао на БАФТИ

Британска академија филмске и телевизијске уметности сваке године додељује БАФТА награде. Ове године церемонија доделе награда одржана је у Соутбенку у Лондону. На свечаности су додељене номинације за ову престижну награду.

"Нетфликсов" ратни немачки филм All Quiet on the Western Front, добио је највише номинација. То је римејк класичног антиратног филма. Заснован је на истоименом роману немачког класика Ериха Марије Ремарка, који је објављен 1929. године.

Награду је добио редитељ филма Едвард Бергер, а награђена је и адаптације најбољег сценарија. Филм је прича о Првом светском рату из перспективе младог немачког војника.

„Захваљујем се свима који су ми вратили поверење у самог себе у тренутцима када сам почео да сумљам у себе. Изгубио сам веру да ћу икада моћи да снимим овај филм. Хвала свима", рекао је редитљ Бергер.

Награда за најбољег глумца отишла је у руке Остина Батлера за улогу у филму Елвис.

Најбоља глумица је Кеј Бланчеткоју је остварила у филму Тар.

Глумица Кери Кондон награђена је за споредну женску улогу у филму The Banshees of Inisherin, а Бери Киган награђен је за најбољу мушку споредну улогу за исти филм.

Глумица Хелен Мирен, поред Оскара освојила је и БАФТА награду за тумачење лика краљице Елизабете.

Филм Наваљни освојио је награду за најбољи документарни филм.

Филм The Banshees of Inisherin као и Everything Everywhere All At Once, номиновани су са по десет номинација БАФТА награде, филм Елвис добио је десет номинација у девет категорија.

Номинације за БАФТА награде за најбољи филм:

- All Quiet On The Western Front, The Banshees Of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All At Once,Tаr.

Номинације за најбољи британски филм:

-Aftersun,The Banshees Of Inisherin, Brian And Charles, Empire Of Light, Good Luck To You, Leo Grande, Living, Roald Dahl's Matilda The Musical, See How They Run, The Swimmers, The Wonder.

Најбољи филм ван енглеског говорног подручја:

-All Quiet On The Western Front,Argentina, 1985, Corsage, Decision To Leave, The Quiet Girl.

За најбољи документарац:

-All That Breathes,All The Beauty And The Bloodshed,Fire Of Love, Moonage Daydream,Navalny.

Најбољи анимирани филм:

-Guillermo Del Toro's Pinocchio,Marcel The Shell With Shoes On,Puss In Boots: The Last Wish, Turning Red.

Номинација за најбољу режију:

-All Quiet On The Western Front - Edvard Berger, The Banshees Of Inisherin - Martin Mekdona,Decision To Leave - Park Čan Vuk, Everything Everywhere All At Once - Danijel Kvan, Danijel Šajnert,Tаr - Tod Fild, The Woman King - Džina Prins-bajdvud.

За најбољи сценарио:

-The Banshees Of Inisherin - Martin Mekdona, Everything Everywhere All At Once - Danijel Kvan, Danijel Šajnert, The Fabelmans - Toni Kušner, Stiven Spilberg, Tаr- Tod Fild, Triangle Of Sadness- Ruben Ostlund.

За најбољу музику:

-All Quiet On The Western Front - Folker Bertelman, Babylon - Džastin, Hurvi, The Banshees Of Inisherin - Karter Burvel, Everything Everywhere All At Once - Son Lux, Guillermo Del Toro's Pinocchio - Aleksandar Desplat.