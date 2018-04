Пулицерова награда за истраживање о везама Трамповог тима и Русије

Њујорк тајмс и Њујоркер су освојили награду за јавну службу за извештавање о Харвију Вајнстину и сексуалном узнемиравању.

Лист Press Democrat из Санта Росе, у Калифорнији, добитник је награде за ударну вест, коју му је донело извештавање о пожарима који су прошле јесени захватили Калифорнију.

Агенцији Ројтерс додељене су две Пулицерове награде – за међународно извештавање и за фотографију.

Вашингтон пост је добитник награде и за истраживачко новинарство.

Пулицерове награде додељују се као признање за најбоље новинарство 2017. године у новинским листовима, часописима и на сајтовима, а у 14 категорија за извештавање, фотографију, критике и коментаре.

Иначе, прве награде за новинарство додељене су 1917. године.

Награде у области уметности

У области уметности, награде се додељују у седам категорија укључујући роман, драму и музику.

Кад је реч о награди за музику, лауреат је репер Кендрик Ламар за дело "DAMN", а то је уједно први некласичан или џез уметник који је освојио ову престижну награду, напомиње америчка агенција.

Роман Ендрјуа Шона Грира "Less" освојио је Пулицерову награду за роман, док је награда за драму отишла у руке Мартини Мајок за остварење "Cost of Living", а награда за најбоље написану биографију ауторки Лори Ингалс Вајлдер за "Prairie Fires".

Дело Џејмса Формана млађег "Locking Up Our Own: Crime and Punishment in Black America" освојило је награду за општу документарну књижевност, док је награда за причу припала Џеку Е. Дејвису за дело "The Gulf".

Френк Бидарт добитник је награде за поезију, за дело под насловом "Half-Light".