Сузана Васиљевић под "унакрсном ватром" о сарадњи с Вучићем

Лист додаје да се, премда изложена унакрсној ватри питања водитељке панела и публике, Васиљевићева успешно сналазила у одбрани свог послодавца којег саветује још од 2012. године, када је Александар Вучић био министар одбране и премијер.

Сузана Васиљевић студирала је новинарство и германистику у Берлину и филмску и телевизијску камеру на Факултету драмских уметности у Београду. У њеној званичној биографији као послодавци се наводе Би-Би-Си, немачка телевизија АРД и аустријска ОРФ, као и Јутел.

Како је објаснила у једном интервјуу, њена сарадња са председником Вучићем почела је тако што ју је на енглеском питао "Do you want to work for me?".

Сузана Васиљевић је за Национал говорила о сарадњи са Вучићем, о положају медија у Србији у односу на ситуацију у Хрватској и Европи.

Коментаришући да су јој у Ровињу хрватски новинари поставили доста незгодних питања а упитана како је то доживела, и да ли би јој српски новинари у њеној земљи могли постављати таква питања, Васиљевић је рекла да новинари могу све "у земљи, у којој без коментара прође насловна страна магазина на којој имате слику председника владе те државе (тада Александар Вучић) и мету нацртану преко његовог лица, уз коментар 'Само снајпер Србију спасава'".

"Нисам била изненађена неугодним питањима новинара у Ровињу. Више пута сам присуствовала прес конференцијама у Хрватској и знам колико ваши новинари могу да буду критични према својој влади, премијеру или председници. Оно чиме сам ја фасцинирана је чињеница да они своју власт никада не нападају пред страним особама. Та њихова суздржаност и уједињеност у одбрани своје државе пред другима заиста је вредна поштовања. У Србији је тако нешто апсолутно немогуће и мислим да наши новинари од ваших морају још много да уче", казала је Васиљевић.

"Флоскуле које се лако продају"

На опаску новинара Национала да се тврди да осим РТС-а, председник Вучић контролише и многе комерцијалне телевизије и новине, посебно ТВ Пинк, Васиљевић је рекла да то нису аргументоване оптужбе, већ флоскуле које се лако продају.

"Ако анализирате медијску сцену у Србији видећете да, од четири најпродаванија магазина (НИН, Време, Недељник, Нови магазин), сва четири су потпуно против политике Владе и председника. Од портала истраживачких новинарских мрежа имате КРИК, БИРН, ЦИНС... Сви, како себе воле да назову, независни, и ниједан једини није 'зависан' од српске владе", навела је.

Додала је да је од дневних новина Данас апсолутно опозициони, да је Блиц у немачком власништву и веома критичан према српским властима (осим на тему ЕУ интеграција), да се Политика и Вечерње новости, које су у државном власништву, противе европској политици сопствене владе и веома често на насловним странама имају интервјуе са људима који заступају ту "антивладину политику".

"Три приватне новине, Ало, Српски телеграф и Информер подржавају председника, али не баш и његову европску политику. Од телевизија постоје две у власништву грчко-америчког капитала, једна у власништву потпуно америчког капитала и неких опозиционих лидера, једна државна, на којој су и уредници и новинари сви редом из времена Демократске странке, коју по свим истраживањима оцењују као 'веома балансирану', и једна приватна телевизија коју Ви помињете, која подржава политику Владе и председника", навела је Васиљевић.

"Да ли је стање идеално, наравно да није", каже Васиљевић.

"Далеко од идеалног, али да ли председник Вучић контролише већину медија у Србији, то демантује једноставно збрајање горе наведеног", додаје она.

"Председник или премијер нигде не престају да раде за време кампање"

Коментаришући опаску Национала да је ипак контрола медија нарочито била видљива за време кампање за председничке изборе, када су Вучића готово сви најважнији медији подржавали, Васиљевић наводи да је ту дошло до замене теза.

"Председник је у време председничке кампање био премијер и обављао је свој посао све до изборне тишине. Медији су пратили те његове активности, што није имало везе са временом које су он и његова странка добијали у предизборном програму. Наравно, сви борци за слободу медија су то намерно игнорисали па су рачунали време у медијима сабирајући редовне активности председника владе и кампању", објаснила је.

Додала је да није видела да у било којој европској земљи председник или премијер престају да ради свој посао у време кампање.

"То је, чини се, правило само у Србији. Волела бих да неко анализира минутажу која је у време последње кампање у Немачкој у њиховим медијима дата канцеларки Меркел, Мартину Шулцу или Алис Вајдел", поменула је Васиљевић.

Упитана како коментарише чињеницу да хрватски политичари, а нарочито председница, имају посебну реторику за спољну и унутрашњу употребу, она наводи да председник Вучић увек има исту реторику и да га због тога углавном и критикују.

"У Москви на прес конференцији са председником Путином каже да је Србија на европском путу, у Берлину на конференцији са канцеларком Меркел каже да је Србија на европском путу, али да има традиционално добре односе са Русијом и да неће уводити санкције...Пре десетак дана је у сред Косовске Митровице пред десетак хиљада Срба рекао: 'Нису мој посао ни митови, ни снови, ни привиђења, нити сумануте визије Косова без Албанаца...' И додао да је његова идеја да чува мир и покуша да успостави мостове поверења према Албанцима. На жалост, нисам чула да је било ко од представника хрватске владе тако нешто рекао у Книну, Двору на Уни, а камоли Загребу, Осјеку, Сплиту...", каже.

"Сви паметни су схваитли шта је Вучић рекао у Митровици"

Упитана за коментар говора Вучића на Косову у којем је помињао Милошевића, а што је у Хрватској схваћено као рехабилитација Слободана Милошевића, каже да су сви паметни људи схватили шта је уствари рекао, а да је само у Хрватској део његовог говора истргнут из контекста и искоришћен за нападе на Србију.

"Тај говор је била најжешћа критика Милошевићеве ратне политике, а председник Вучић је говорио о освајању Балкана лаптопом, књигом и оловком. Нажалост, то нико у Хрватској није желео да примети, јер само неспособан и лош Вучић је добар за хрватску политичку сцену", приметила је Васиљевић.

Упитана слуша ли председник Вучић њене савете и да ли је спреман да призна грешку, одговара: "Чује ме. Разговарамо доста о свему. И пре и после. Анализирамо његове изјаве, поступке, говоре...нисмо увек сагласни, али он поштује моје мишљење и некада га уважи, некада не. Пре него што сам прихватила његову понуду за посао рекла сам му да ја никада нећу само климати главом и подржавати га у свему што ради".

Додаје да га је упозорила да ће увек изнети своје мишљење па иако се то њему не буде свиђало, и да ако то не може да поднесе онда је боље да не започињу сарадњу.

На питање како би описала однос са председником каже да је то однос пун поштовања, разумевања.

"Знам да му није лако, доносио је неке тешке одлуке, попут мера фискалне консолидације, радне и пензионе реформе...неке врло тешке одлуке су тек пред њим. Па и кад ми десет пута дневно дође да одем у пензију, од умора, одсуства приватног живота итд, због свега што смо заједно прошли и што је још пред нама, некако настављам даље", каже Васиљевић.