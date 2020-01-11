Ливерпулу ни Морињо не може ништа

Нико ове сезоне не може да заустави екипу Ливерпула у походу на историјску титулу, па ни Жозе Морињо. "Црвени" у Лондону славили голом Робрта Фирмина и побегли најближем пратиоцу на 16 бодова предности.

Није Тотенхем био толико лош, колико екипа Јиргена Клопа игра као добро подмазана машинерија. Само један гол био је довољан екипи са "Енфилда" да оствари нови тријумф у такмичењу.

Боби Фирмино је у 37. минуту искористио асистенцију Мухамеда Салаха и снажним ударцем затресао мрежу голмана Газаниге.

Ливерпул је тако стигао до 61. бода у шампионату Енглеске, чак 16 више од другопласираног Лестера, који је у току дана изгубио од Саутемптона.

Премијер лига, 22. коло:

Петак:

Шефилд јунајтед - Вест Хем 1:0

Субота:

Кристал Палас - Арсенал 1:1

Челси - Барнли 3:0

Евертон - Брајтон 1:0

Лестер - Саутемптон 1:2

Манчестер јунајтед - Норич 4:0

Вулверхемптон - Њукасл 1:1

Тотенхем - Ливерпул 0:1

Недеља:

15.00 Борнмут - Вотфорд

17.30 Астон Вила - Манчестер сити

Табела:

1. Ливерпул 61

2. Лестер 45

3. Манчестер сити 44

4. Челси 39

5. Манчестер јунајтед 34

6. Шефилд јунајтед 32

7. Вулвс 31

8. Тотенхем 30

9. Кристал Палас 29

10. Арсенал 28

11. Евертон 28

12. Саутемптон 28

13. Њукасл 26

14. Брајтон 24

15. Барнли 24

16. Вест Хем 22

17. Астон Вила 21

18. Борнмут 20

19. Вотфорд 19

20. Норич 14