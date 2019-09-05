ФИФПро: Тадић у конкуренцији за идеални тим 2019. годинe

ФИФПро, у сарадњи са Светском фудбалском федерацијом објавио је списак од 55 имена и то највише из Барселоне (11), чак четворицу више од европског првака Ливерпула, док Реал има деветорицу.

За најбољих 11 гласа више од 23.000 професионалних фудбалера.

Голмани : Алисон Бекер (Ливерпул), Давид Де Хеа (Манчестер Јунајтед), Едерсон Мораеш (Манчестер Сити), Јан Облак (Атлетико Мадрид), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

Одбрана : Жорди Алба (Барселона), Трент Александер-Арнолд (Ливерпул), Дани Алвес (Пари Сен Жермен/Сао Пауло), Жоао Кансело (Јувентус/Манчестер Сити), Данијел Карвахал (Реал Мадрид), Ђорђо Кјелини (Јувентус), Вирџил ван Дајк (Ливерпул), Дијего Годин (Атлетико/Интер), Јошуа Кимих (Бајерн), Калиду Кулибали (Наполи), Ајмерик Лапорт (Манчестер Сити), Матијс де Лихт (Ајакс/Јувентус), Ђерар Пике (Барселона), Серхио Рамос (Реал Мадрид), Ендрју Робертсон (Ливерпул), Алекс Сандро (Јувентус), Тијаго Силва (Пари Сен Жермен), Рафаел Варан (Реал), Марсело Вијера (Реал Мадрид), Кајл Вокер (Манчестер Сити).

Средина терена : Серхио Бускетс (Барселона), Каземиро (Реал Мадрид), Кевин Де Брујне (Манчестер Сити), Кристијан Ериксен (Тотенхем), Френки де Јонг (Ајаx/Барселона), Еден Азар (Челси/Реал Мадрид), Н'Голо Канте (Челси), Тони Крос (Реал Мадрид), Артур Мело (Барселона), Лука Модрић (Реал Мадрид), Пол Погба (Манчестер Јунајтед), Иван Ракитић (Барселона), Бернардо Силва (Манчестер Сити), Душан Тадић (Ајакс), Артуро Видал (Барселона).

Напад : Серхио Агуеро (Манчестер Сити), Карим Бензема (Реал Мадрид), Роберто Фирмино (Ливерпул), Антоан Гризман (Атлетико/Барселона), Хари Кејн (Тотенхем), Роберт Левандовски (Бајерн), Садио Мане (Ливерпул), Килијан Мбапе (Пари Сен Жермен), Лионел Меси (Барселона), Нејмар Жуниор (Пари Сен Жермен), Кристијано Роналдо (Јувентус), Мохамед Салах (Ливерпул), Хјон-Мин Сон (Тотенхем), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Луис Суарез (Барселона).

Идеални тим, 15. пут по реду ФИФПро-а, биће саопштен 23. септембра на свечаности у миланској Скали.