Свет је пре 49 година остао без Хендрикса

Чувен по јединственом споју психоделичног рока, хард рока и блуза остаће упамћен по хитовима Hey Joe, All Along the Watchtower, Purple Haze, Like a Rolling Stone, Sunshine of Your Love, али и много чему другом.

Осим маестралном свирком, Хендрикс је пажњу публике изазивао и тиме што је гитару свирао зубима. Иако леворук користио је и инструменте за десноруке, свирао је гитару иза леђа и често изводио разне „немузичке“ занимације на бини.

Џејмс Маршал Џими Хендрикс рођен је у Сијетлу 27. новембра 1942. године као Џони Ален Хендрикс.

Гитаристичку каријеру је почео као 15-годишњак, кад је за пет долара купио прву гитару. Годину дана касније пријавио се у војску, али је напушта убрзо због прелома зглоба након скока с падобраном.

Са 24 године основао је бенд „Џими Хендрикс икспиријенс“. Није му много требало да се публици увуче у ухо и подвуче под кожу. За прекретницу у каријери великог Џимија сматра се наступ на Монтерејском поп фестивалу 1967. године кад је свет чуо за њега.

Његов даљи успон ка бесмртности настављен је назаустављиво наступом на Вудстоку 1969. године где је био главна атракција.

Заједно са Џенис Џоплин, групом „Ху“ и многим другим, како ће се касније испоставити, звездама музичке сцене учинио је да фестивал одржан на фарми Макса Јасгара близу села Бетел у савезној држави Њујорк остане записан у музичкој историји огромним словима.

Затворио је Вудсток и срушио се од исцрпљености.

Наредне три године биле су испуњене музиком, наступима, борбом са несаницом.

Последњи пут публика је могла да ужива у његовом наступу 16. септембра 1970. године, када се некадашњем певачу „Анималса“, Ерику Бердону придружио на сцени лондонског ноћног клуба.

Преминуо је изненада у Кенсингтону, 18. септембра 1970. у 28. години и тако постао члан Клуба 27, у којем су и Џим Морисон, Џенис Џоплин, Ејми Вајнхаус, Курт Кобејн.

Спекулације о узроку Хендриксове смрти су попримиле митске димензије. Ноћ је провео са немачком клизачицом Моником Данеман, својом тадашњом девојком. Пре спавања узео мешавину вина и таблета за спавање, што је узроковало повраћање у сну и гушење.

За Хендриксову смрт неки криве његовог менаџера, који је, наводно, на тај начин хтео да се домогне новца од музичаревог животног осигурања.

Џими Хендрикс је 2005. године примљен у америчку Рокенрол кућу славних и британску Музичку кућу славних. На Холивудској стази славних његова звезда сија од 1994. године.

На листи 100 највећих гитариста свих времена часописа Ролингстоун, Џими Хендрикс је на првом месту.

Како ствари стоје у музичкој индустрији последњих година, није питање када ће га неко свргнути са тог трона већ да ли ће ико икада.