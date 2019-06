Гитарама против климатских промена

Аукција је трајала осам сати и имала је понуђаче из 66 земаља широм света, саопштила је британска аукцијска кућа „Кристи“ која је водила продају.

Гилмор је дан пре аукције открио да ће сав новац од продаје бити усмерен за спречавање климатских промена, односно за светску организацију „Клајент ерт“ (ClientEearth).

Гитара „Фендер Стратокастер“ из 1969. године коју је Гилмор користио на снимању албума The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here и The Wall, популарни „Црни Страт“, продата је за невероватних 3,9 милиона долара, што је нови светски рекорд за једну гитару продату на аукцији.

И друге две Гилморове гитаре су премашиле милионске износе. „Стратокастер“ из 1954. године са златним деловима и серијским бројем 0001, продат је за 1,8 милиона долара, а „Мартин Д-35“ из 1969. године с којом је Гилмор створио највише песама, продат је за више од милион долара.

Црвени „Страт“ из 1984. године који је важио за Гилморову главну гитару између 1988. и 2005. године, продат је за 615 хиљада долара, а дванаестожичани „Мартин Д-12 28“, коју је користио у песмама Wish You Were Here и Hey You, за 531 хиљаду.

На аукцији је такође, постављен нови рекорд цене „Гибсон Лес Пол“ модела из 1955. године на којем је Гилмоур свирао соло за Another Brick in the Wall, Part 2.

„Глобална климатска криза највећи је изазов с којим ће се човечанство икада суочити и за неколико година учинци глобалног загревања ће бити неповратни. Надам се да ће продаја ових гитара помоћи 'Клајент ерту' у њиховој намери да искористе закон и доведу до стварних промена. Потребан нам је цивилизован свет за све наше унуке у којем ће се на овим гитарама свирати и певати песме“, навео је Гилмор.