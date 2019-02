Преминуо Марк Холис, певач бенда „Ток ток“

„Нажалост, истина је. Марк је преминуо после кратке болести од које се није опоравио“, рекао је Кит Аспден, његов бивши менаџер.

„Ток ток“ је први комерцијални успех постигао почетком 80-их година хитовима Talk Talk, It's My Life и Such a Shame, али су после тога почели да експериментишу, постајући пионири пост-рока.

У другој половини 80-их уследили су хит синглови Life's What You Make It, Living in Another World, а 1988. године издали су четврти студијски албум Spirit of Eden, који је добио изузетно добре критике, али је био комерцијални неуспех.

Три године касније бенд је издао последњи албум Laughing Stock, да би се убрзо распао.

Холис је наставио соло каријеру, али се 1998. године повукао.