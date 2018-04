Изненада преминуо познати ди-џеј Авићи

„Са дубоком тугом обавештавамо вас о смрти Тима Берглунда. Породица је у шоку и молимо вас да поштујете њихову приватност у овом тешком тренутку. Нећемо издавати више саопштења“, навела је у саопштењу Дијана Барон, представница за медије младог ди-џеја.

Авићи је пронађен мртав у Мускату, у Оману, око поднева по локалном времену. Узрок смрти није наведен.

Каријеру је започео након победе на продукционом такмичењу Пита Тонга 2008. године и у наредној деценији постао једно од највећих имена у денс музици.

Због здравствених проблема је 2016. најавио да да више неће ићи на турнеје. Како наводи Би-Би-Си, боловао је и од акутног панкреатитиса, изазваног прекомерним конзумирањем алкохола.

Издао је два студијска албума (True и Stories) једну компилацију, албум са ремиксима и 44 сингла, од којих су најпознатији Levels, Аddicted To You, Hey Brother, Silhouettes, I Could Be The One, Fade Into Darkness, Seek Bromance, Without You и Wake Me Up.

Сарађивао је са Мадоном, групом „Колдплеј“, Ники Ромеро и многим другим. Два пута је номинован за награду Греми.

Берглунд је 2012. године наступио у Денс арени фестивала „Егзит“.