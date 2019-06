Брајан Адамс 10. новембра у Штарк арени

Познат по сјајним баладама, одличној свирци и невероватној енергији, Адамс је укључио Београд у своју турнеју "Shine A Light", названу по истоименом новом албуму који се недавно појавио у продаји.

Слушаоци домаћих радио станица већ су чули први сингл – обраду чувене песме Whiskey In The Jar, која је побрала одличне критике. Ипак, већина обожавалаца нестрпљиво очекује хитове који су прославили Адамса – Summer Of 69, Everything I Do, I Do It For You, Please Forgive Me, Run To You и have You Ever Really Loved A Woman.

Адамс је својевремено изјавио да је, на почетку каријере, свирао свугде где је могао да стави појачало.

Тако је, за годину дана, имао преко 300 наступа што му је помогло да се профилише као концертни уметник.

Улазнице за Адамсов концерт у Арени су у продаји од данас на благајни Штарк арене и свим продајним местима „Тикет вижона“.