„Чејнсмокерс“ 5. јула на „Егзиту“

Неуморни тандем, који чине Алекс Пал и Дру Тагарт, удружили су снаге са једном од тренутно најпопуларнијих америчких певачица на њиховом новом синглу "Call You Mine", који је врло брзо добио и спот.

Прича креће „од самог краја“, приказујући певачицу како вози улицама Лос Анђелеса са беживотним телима ди-џеј двојца на задњем седишту и полицијским колима за петама.

Шта је све претходило том исходу и да ли је Биби Рекса наводно починила злочин, сазнаје се постепено, како спот одмиче даље и враћа се на сам почетак целог узбудљивог догађаја.

Нумера наћи ће се на новом албуму двојца који је најављен за ову годину под називом "World of Joy". Удруживши се са популарном певачицом, дуо је направио нови излет у поп звук.

Биби Рекса публици је најпознатија по нумерама "Say My Name", коју је снимила заједно са Дејвидом Гетом, и „In the Name of Love" који је урадила у сарадњи са Мартином Гариксом.

Тренутно, можда и најпопуларније светске звезде нове генерације, „Чејнсмокерс“, који иза себе већ имају 24 награде уз чак 76 номинација, од чега једну Греми, три МТВ и чак седам Билборд награда, наступиће на Петроварадинској тврђави у петак, 5. јула.