„Егзитови“ фестивали поново у друштву најбољих

Актуелног носиоца титуле за Најбољи европски фестивал, „Егзит“ (EXIT), жири састављен од стручњака из музичке индустрије сврстао је међу фестивале који носе снажну друштвену поруку, те се, другу годину заредом новосадски фестивал нашао у финалу за специјалну награду "Take a Stand" (Заузми став) за друштвени активизам.

Иако „Егзит“ по пропозицијама такмичења, као прошлогодишњи победник, није имао могућност да учествује у трци за главну награду, у најужем избору за фестивалске „Оскаре“, у врло жестокој конкуренцији, нашло се морско издање „Егзита“, „Си денс“ (Sea Dance) фестивал, који већ пету годину заредом улази у финале за титулу најбољег фестивала до 40.000 посетилаца, признање које је већ освојио 2014. године!

И најмлађи у „Егзитовој“ породици, „Фестивал 84“ захваљујући гласовима публике и жирија, сврстан је међу десет најбољих нових фестивала у Европи, а у истој конкуренцији нашао се и грузијски „Еховејвс“ (Echowaves), који је подржан од стране новосадског фестивала.

Дубоку посвећеност и рад „Егзитовог“ тима потврђује и номинација једног од оснивача фестивала и његовог програмског директора, Ивана Миливојева, у специјалној категорији за изузетан допринос музичкој индустрији (The Award for Excellence and Passion).

У традиционалној категорији „Најбољих нових извођача“ нашли су се и звезде „Егзита 2019“ и један од најупечатљивијих нових рокенрол бендова данашњице, „Грета ван Флит“ (Greta van Fleet), који су недавно освојили чак четири Греми номинације, а друштво међу номинованима им праве нови панк мајстори „Ајдлз“ (Idles) који су на прошлом издању фестивала освојили публику „Фјужн“ бине.

Заједно са стручним жиријем, који чине истакнути професионалци из фестивалске индустрије, победнике бира публика из целе Европе, а церемонија проглашења биће одржана на отварању фестивала "Eurosonic Noorderslag" у Гронингену у Холандији 16. јануара 2019. године.

Комплетна листа финалиста доступна је на званичном сајту Европских фестивалских награда.

Осим 2017. године, „Егзит“ је награду Најбољег европског фестивала освојио и 2013. године. Уз поменуту титулу „Си денса“, „Егзитови“ фестивали имају већ три фестивалска „Оскара“, а по свему судећи у наредним годинама биће их још.

„Егзит“ фестивал биће одржан од 4. до 7. јула 2019. на Петроварадинској тврђави у Новом Саду, а већ су потврђени и први извођачи, међу којима су „Кјур“ (The Cure), „Грета ван Флит“, Димитри Вегас и Лајк Мајк, Фил Анселмо и „Илигалс“ (The Illegals), Софи Такер, Тарја, „Селектер" (The Selecter), као и гитарски хероји, „Арктурус“ (Arcturus), „Ентоумбд А.Д" (Entombed A.D.)...