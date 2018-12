Случај песме "Blurred Lines" окончан, Тик и Вилијамс дугују пет милиона долара

Двојици уметника наложено је да пет милиона долара плус камату плате породици Марвина Геја, која такође има право на половину новца који у будућности песма Blurred Lines буде зарадила.

Тику и Вилијамсу је пре три године суд одредио да плате седам милиона долара, али је бројка умањена на 5,3 милиона. Обојица су се жалила на пресуду, али је суд сада донео одлуку на коју више неће бити права жалбе.

Марвин Геј преминуо је 1984. године када га је његов отац убио ватреним оружјем. Прославио се хитовима Ain't That Peculiar, How Sweet It Is (To Be Loved By You), I Heard It Through the Grapevine, Let's Get it On...