Марио Бјонди отворио „Мјузиколоџи Баркафе сешнс“

Марио је наступ започео обрадом песме Nightshift, групе „Комодорс“, а након тога је ређао хитове попут This Is What You Are и What Have You Done to Me, а потом и отпевао неколико песама са новог албума Brasil, које су нас пренеле у неке топлије крајеве.

Публика је у заносу уживала у сваком тону Мариовог вокала и његовог невероватно увежбаног бенда и за задовољством одговарала на сваки позив на интеракцију. Тако су заједничким снагама публика и Марио Бjонди створили ноћ за памћење, пуну добре музике.

Марио ће одржати још два концерта у Београду, 3. и 5. октобра, који су готово распродати.

Само две недеље након Мариових наступа, на „Мјузиколоџи Баркафе сешнс“ стиже музичко-плесни фламенко спектакл са Кубе, "Ecos Company", који ће у „Битеф арт кафеу“ наступити 17. и 18. октобра.



Као специјални гост, на оба концерта ће наступити и наш прослављени џез пијаниста Васил Хаџиманов.

Најављени су још и концерти бенда "Knower" из Лос Анђелеса, 4. новембра, и миљеника српске публике, Кезије Џоунса, 28. новембра.