Питер Марфи 9. новембра у „Хангару“

Марфи долази у Београд у оквиру турнеје "40 Years of Bauhaus Ruby Celebration Feat. David J", а све улазнице за планирани концерт у ДОБ-у распродате су пре неколико дана, односно месец и по дана унапред.

Услед великог притиска бројних обожавалаца и због изузетног интересовања публике, с обзиром да је у Београду једини концерт Питера Марфија у региону, а имајући у виду заузетост других концертних простора у граду, организатор је био приморан да пребаци концерт у већи простор Хангара, наводе из „Лонг плеја“.

Све улазнице првобитно купљене за концерт у ДОБ-у важе и за концерт у „Хангару“, а додатни контигент улазница, по цени од 2.400 динара, од сутра је у продаји преко мреже „Евентим“.

Марфију ће се на турнеји којом прославља 40 година култног бенда придружити као гост његов суоснивач, басиста Дејвид Џеј и извешће у целости утицајни деби албум бенда In The Flat Field (1980), уз додатак других "Bauhaus" класика.

Основани у Енглеској 1978. године, пионири пост-панка "Bauhaus" исклесали су свој јединствени музички кутак комбинујући минимализам, арт рок и мрачни глам рок, уз велику дозу сопственог ескпериментализма, оригиналности и духа.

Марфи, Дејвид Џеј, гитариста Даниел Ес и бубњар Кевин Хаскинс пробиили су се хитом Bela Lugosi's Dead 1979. године, уследио је деби албум In The Flat Field (1980), а затим албуми Mask (1981), The Sky's Gone Out (1982) и Burning From The Inside (1983).

"Bauhaus" се распао почетком осамдесетих, да би се повремено кратко окупљао (пети албум Go Away White објављен је 2008. године), али је њихово дело остало изузетно утицајно, настављајући да одзвања деценијама касније.