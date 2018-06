Меган Трејнор трећи албум најављује нумером "All the Ways"

Млада певачица која је светску славу стекла нумером All About Bass, припремила је шаренолик албум, како и доликује трећем студијском издању, пише музички портал Идолатор.

Treat Myself до сада је најављен динамичном нумером No Excuses, затим Let You Be Right која је зачињена диско звуком и кратким повратком у осамдесете године 20. века са Can't Dance.

И All the Ways такође слушаоца враћа у прошлост захваљујући синтисајзерима и сентибилитету чистог попа, али се песма уклапа и у трендове 2018. године.

Издање Treat Myself у продаји ће бити од 31. августа.