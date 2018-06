Ајс-Тијев „Боди каунт“ сутра у Београду

Група „Боди каунт“ (Body Count) у Београд долази са албумом Bloodlust (2017) иза себе, са когa су се већ истакли No Lives Matter, Black Hoodie, Ski Mask Way и All Love Is Lost, а на њему се налази и обрада класика легендарног „Слејера“ Raining In Blood.

Београдској публици ће се 18. јуна у Башти СКЦ-а представити, како фронтмен Ајс-Ти каже, „бенд у пуној снази“.

„Боди каунт“ су почетком деведесетих спајајући панк, метал и хип-хоп основали школски другови Ајс-Ти (који већ годинама игра полицајца у ТВ серији Law and Order: Special Victims Unit) и гитариста Ерни Си, а са низа ангажованих албума издвојили су се до сада синглови Hey Joe, Necessary Evil, I Used to Love Her, Talk Shit, Get Shot, Relationships...

Улазница за наступ групе „Боди каунт“ у Београду кошта 2.300 динара преко мреже „Евентим“, а на дан концерта, ако их преостане, коштаће 2.500 динара.

Током вечери публика ће моћи да види и наступе састава „Пауерстроук“ (од 20 часова) и „Астроид бојз“ (20.40). „Боди каунт“ ће на бину изаћи око 21.30.

Београдски концерт легенди хип-хоп метала, под слоганом Арсенал фест представља, послужиће као загревање и сјајан увод у „Арсенал фест 08“ који ће бити одржан 21, 22. и 23. јуна 2018. године у Крагујевцу уз наступе бендова „Морчиба“, „Едиторс“, "The Kills", „Тексас“, „Ентер Шикари“, „Даб инк“ и бројних других.