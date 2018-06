Рошин Марфи на „Бир фесту“

Марфијева важи за „ону чудну“ уметницу, непредвидиву и никад фокусирану само на један жанр и један звук. Према њеним речима музика јој дозвољава да „иде где год жели“.

„Све више схватам да је потпуно бесмислено спутавати природни ток ствари“, са таквим ставом Рошин Марфи је и почела своју узбудљиву каријеру деведесетих као део успешног дуа „Молоко“.

Њен глас је доминирао радијским плејлистама у том периоду захваљујући хитовима Sing It Back, The Time Is Now, Forever More, а након приватног и уметничког раскида са Марком Брајдоном, почиње соло каријеру албумом Ruby Blue и на топ-листе се враћа са следећим Overpowered из 2007. године.

Поред насловног сингла са овог издања издвојила су се још два хита – Let Me Know и You Know Me Better.

Након паузе због рођења двоје деце, Рошин од 2014. године поново осваја бине и плесне подијуме широм света.

Албуми Hairless Toys из 2015. и Take Her Up to Monto из 2016. године представили су Рошин Марфи новог доба, а њени концерти су због специфичног, авангардног сензибилитета и естетике постали наступи о којима се дуго прича.

Након више од 20 година каријере, осам студијских албума, мноштва синглова и спотова, Марфијева је постала глобална икона свих који воле добру плесну музику и једноставне, емотивне песме.