Спектакл „Скорпионса“ у Штарк арени

Чекање се исплатило. Око овога су сагласни сви који су били на концерту немачке рок групе „Скорпионс“. На њиховом првом београдском концерту било је више од 6.000 људи, свих генерација и из целог региона. Они мало старији присетили су се младости, они млађи, углавном су дошли баш на препоруку својих родитеља.

Као што је бубњар Мики Ди најавио на јучерашњој конференцији за новинаре, приредили су рок спектакл, а обожаваоци свих генерација хорски су певали хитове Wind of Change, Send Me an Angel и Rock You Like a Hurricane.

Након прве песме Going Out With a Bang на огромном видео-биму у позадини појавила се српска застава која је остала током целе нумере Make It Real са силуетама чланова бенда.

„Добро вече, Београде! Како сте“, поздравио је публику певач Клаус Мајне на српском језику. „Драго нам је да смо коначно ту. Жао нам је што нисмо могли да дођемо у децембру, али надокнадићемо вам то вечерас“, додао је на енглеском.

Након Is There Anybody There?, The Zoo, Coast to Coast током које су се Мајне, Рудолф Шенкер, Матијас Јабс и Павел Мацивода нашли са гитарама на крају дуге писте, тик уз публику, уследило је подсећање на седамдесете уз Top of the Bill, Steamrock Fever, Speedy's Coming и Catch Your Train.

„Током свих ових година градили смо чврсту грађевину“, најавио је Мајне нумеру We Built This House.

Окружени снопом плаве светлости, која се убрзо расула Ареном, чланови бенда „Скорпионс“ извели су акустичну верзију балада Follow Your Heart и Eye of the Storm, а Арену је осветљавало и мноштво мобилних телефона.

Хорско певање хита Send Me an Angel била је само увертира за легендарни Wind of Change када је цела Арена са подигнутим рукама певала без музичке пратње.

Као посвету фронтмену бенда „Моторхед“ Лемију Килмистеру, „Скорпионси“ су извели Overkill што се наставило соло деоницом Микија Дија, који је са „Моторхедом“ наступао у Србији.

Громогласним аплаузом публика је испратила Дијев енергични наступ на платформи која је лебдела изнад бине док су се на ЛЕД екранима појављивали омоти албума који су обележили каријеру „Скорпионса“ дугу више од 50 година.

Жустри завршетак концерта уз Blackout и Big City Nights обожаваоци су испратили на ногама, уверивши се да чланови немачког бенда и те како имају још шта да покажу својим млађим колегама.

За бис су наравно оставили најбоље – Still Loving You, једну од најлепших балада свих времена, и Rock You Like a Hurricane коју је Мајне отпевао огрнут различитим заставама које је добио из публике.

На крају, на леђима му је остала само српска и тако је захвалио Београду и пожелео лаку ноћ, заједно са Шенкером који је током целог концерта заједно са Мајнеом комуницирао са публиком и носио атмосферу читавог концерта.

„Скорпионси“ су одржали концерт у Београду у оквиру своје турнеје Crazy World Tour, а као предгрупа наступио је бенд „Дивље јагоде“ који ове године слави четири деценије на музичкој сцени због чега им је специјални гост био први певач бенда Тони Јанковић.