Још два дана до концерта „Скорпионса“

Улази Штарк арене отварају се у 18.30 часова. У 20 сати почиње наступ предгрупе „Дивље јагоде“, а у 21 сати на бину излазе „Скорпионси“. Бенд је одлучио да први наступ у Србији буде продукционо један од најзахтевнијих.

Сама бина је димензија 18 са 12 метара, са такозваном „кетвоком“ стазом од девет метара.

Изнад исте поставља се огромна диско кугла, тешка чак 100 килограма.

Бивши бубњар бенда „Моторхед“ Мики Ди имаће посебну конструкцију за бубњеве која ће бити закачена за кров хале.

Да би сви посетиоци концерта могли добро да виде све што се догађа на сцени, монтирају се „зидови" од спољних ЛЕД екрана високе резолуције.

Турнеја „Скорпионса“ нашла се међу 10 најпродаванијих у друштву са Бруном Марсом, Џејом Зијем, „Ганс енд роузис“, Лејди Гагом и „Квином“.

Публика у Арени ће се подсетити хитова Still Loving You, Wind Of Change, Rock You Like A Hurricane, Tease Me, Please Me и других.