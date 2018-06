„Морчиба“ објавила албум пред „Арсенал фест“

„Знамо да ће вам се допасти Blaze Away и поносни смо на овај албум. Неке од нових песама још од марта свирамо уживо на нашим концертима, што је право уживање. Узбуђени смо што сада песме могу чути сви. А подршка обожавалаца наставља да нас запањује!“, поручили су певачица Скај Едвардс и гитариста Рос Годфри.

Албуму са десет песама претходили су синглови Never Undo и насловна Blaze Away у којој гостује репер Рутс Манува, а нове ствари као и старе хитове имаће прилику да чује уживо наша публика 23. јуна на главној бини „Арсенал феста 08“ у Крагујевцу.

„Морчиба“ је од оснивања, 1995. године, продала више од десет милиона примерака својих албума, а познати су по глобалним хитовима какви су Otherwise, Enjoy the Ride, Blindfold, Blood Like Lemonade, Over And Over, Rome Wasn't Built In a Day...

„Већ смо 20 година у послу, а никад нам није требало оволико времена да турнејом обиђемо свет. Још налазимо обожаваоце у местима где нисмо свирали пре. Неки су чекали дуго да нас виде, а неки тек откривају нашу музику“, истакао је Едвардс.