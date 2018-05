Шон Мендез оголио душу у новој песми

Млади канадски певач који се прославио нумерама "Stitches", "There's Nothing Holding Me Back" и "Treat You Better" одбројава дане до изласка албума који носи његово име. „Шон Мендез“ у продавнице стиже током недеље, а у међувремену Шон је обожаваоце заинтригирао емотивном песмом "Where Were You In the Morning".

