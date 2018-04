Стигла нова песма Аријане Гранде!

Дуго очекивани албум наследиће актуелни Dangerous Woman из 2016. године који је поред насловног сингла донео и мега-хитове као што су Into You, Side to Side у сарадњи са Ники Минаж и Everyday, а свакако треба поменути и успех песама као што су Greedy и Let Me Love You које уживају дигитални и радијски успех без обзира што никада нису званично објављене као синглови.

Нову песму писали су Аријана и Саван Котеча док Макс Мартин и Иља потписују продукцију. Спот за No Tears Left To Cry је одмах по објављивању сингла објављен на њеном Вево каналу на Јутјубу, а режију овог бајковитог клипа потписује Гремијем награђивани режисер Дејв Мејерс.

Српској публици је нови сингл доступан путем сервиса Дизер и Гугл плеј.