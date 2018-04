Џеси Џеј „покорила“ Кину

Популарна певачица, која се прославила хитовима Price Tag и Domino, показала је своје импресивне гласовне способности, певајући хитове Витни Хјустон, Селин Дион, Френка Синатре и многих других.

Џеси Џеј је победила у такмичењу, које укључује надметање професионалних певача, са 48 одсто гласова и била је једина такмичарка ван азијског говорног подручја.

„Хвала, Кино, што си ми подарила овај тренутак“, написала је Џеси Џеј на друштвеним мрежама.

Осим што је певала своје нумере, британска певачица је освојила публику извођењем хитова I Will Always Love You, I Have Nothing, My Heart Will Go On, Killing Me Softly, Ain't Nobody...