Икона савременог доба Грејс Џоунс долази на „Егзит“

На главној позорници фестивала Грејс Џоунс показаће да је још пре Мадоне, Лејди Гаге и Ријане, којима је била највећи узор, прва увела авангардну уметност и високу моду у светске музичке токове.

Ненадмашни Вог прогласио ју је „ултимативном модном музом“, а музички ауторитет Ролинг стоун за „неодољиву уметницу, модну икону и симбол“. Након премијере на филмском фестивалу у Торонту, дуго снимани документарни филм о животу фасцинантне арт-рок аристократкиње, Grace Jones: Bloodlight & Bami, имаће и своју биоскопску премијеру овог пролећа, управо пред њену турнеју са којом долази на Петроварадинску тврђаву.

Јамајчанка из високог друштва, каријеру почиње као супермодел у Паризу и Њујорку, радећи окружена модним колосима као што су Ив Сен-Лоран, Карл Лагерфелд, Кензо Такада и Ђорђо Армани, а лично Исеј Мијаки је узима да му буде водећи модел на историјској ревији у Токију 1976. године.

Њено лице краси насловнице магазина Вог и Ел. Грејс се убрзо нашла у заводљивом вртлогу најгламурозније дискотеке свих времена, њујоршког „Студија 54“, где су њени највећи обожаваоци тамошња звездана клијентела, пре свих двојица великих уметника 20. века, Енди Ворхол и Кит Харинг, те бројни глумци и диско магнати, заувек омађијани њеном, готово божанском појавом.

Ипак, њу као живо уметничко дело стварао је њен сапутник и чувени француски уметник Жан Пол Год, који је њену дивљу и незадрживу енергију, урођену андрогиност и надљудскост претворио у неисцрпни низ незаборавних сценских и телевизијских наступа (One Man Show, 1982), те фотографија које ће још вековима красити галерије, музеје и уџбенике историје уметности.

Међу њима је и, како је медији називају, „једна од најпознатијих фотографија у историји поп културе“, насловна страна компилацијског албума Island Life, али и читава плејада других, ручно манипулисаних фотографија у време када је Фотошоп означавао занатску радњу на углу, а не свемоћни софтвер. Ретко познато је и да је управо због љубави са Годом, одбила главну улогу у култном филму Ридлија Скота Блејд Ранер.

Само изузетни уметници се непрестано трансформишу и фасцинирају, а Грејс Џоунс је у томе прави експерт. Каријеру почиње рушећи дотадашње стереотипе о томе како би манекенка требало да изгледа, али убрзо открива своју праву љубав – музику.

Већ 1977. издаје први од десет студијских албума, уз култни диско хит I Need a Man, те фантастичну обраду La Vie En Rose чувене Едит Пјаф. Након диско ере, њено јамајчанско срце проналази се у сарадњи са чувеним реге тандемом Слај и Роби који креирају хит Pull Up to the Bumper са којим проводи чак седам недеља при врху Билбордове топ-листе. Убрзо следи и фамозни Либертанго Астора Пијацоле чију чувену тему обрађује у великом хиту I've Seen That Face Before.

Ову ласкаву титулу обично деле мушкарцима, али за Грејс Џоунс се може рећи да је истинска „ренесансна жена“, која је својом свестраношћу утицала на савремену културу, али и целокупно друштво, пре свега као визија самосталне и успешне тамнопуте жене.

Како би светска музичка сцена, али и савремена уметност генерално изгледали без њеног утицаја, готово је незамисливо, јер су небројени уметници управо Грејс наводили као узор. Медији су писали о покушајима Лејди Гаге да оствари сарадњу са Грејс Џоунс, која је то одбила уз јасну поруку: „Младе поп звезде изигравају пионире да без стварног преузимања ризика“.

Било да су у питању музичке или модне трансформације, једно је сигурно – Грејс је то прва урадила и овогодишњи „Егзит“ биће животна прилика да се ова права историјска личност и савремена икона доживи у пуном сјају на нашој највећој концертној позорници.

„Егзит“ ће бити одржан од 12. до 15. јула на Петроварадинској тврђави у Новом Саду и представиће неке од најтраженијих светских звезда.

