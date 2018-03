Улазнице за концерт Брајана Ферија у продаји

Улазнице за концерт британске музичке легенде Брајана Ферија су од данас у продаји и могу се наћи по цени од 3.330, 3.500, 3.700 и 4.490 динара на благајнама Арене, „Билет центра“, „Евентима“ као и путем интернета.

Брајан Фери је један од најиновативнијих и најутицајнијих певача и лиричара у историји поп музике, са оригиналном вокалном бриљантношћу и елеганцијом која одузима дах.

Од првих снимака са групом „Рокси мјузик“ почетком 1970, Брајан Фери се истакао као јединствена музичка појава, а у својој дугој каријери, издао је 15 албума од којих су многи досегли платинасте тираже.

Шармер за све генерације, Фери, ће 7. септембра у Штарк Арени извести класичне хитове из његовог соло репертоара и дискографије групе „Рокси мјузик“, међу којима су Let's Stick Together, Slave to Love, Don't Stop The Dance, Kiss and Tell, Love Is The Drug, These Foolish Things, Price of Love, I Put a Spell on You...

Брајан Фери је својим изгледом, стилском оригиналношћу, софистицираним текстовима и музиком базираном на носталгичним односом према старој рокенрол ери из 50-их инспирисао низ бендова новог таласа и новог романтизма, међу којима су „Дјуран дјуран“, „Дипеш мод“, „Спандау балет“, „Хјуман лиг“ и други.