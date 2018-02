Дрејк на трону захваљујући „Божијем плану“

Нумера која се налази на албуму Scary Hours највише - 6,7 милиона пута је стримована током протекле недеље и тако се и четврти пут нашла на врху листе синглова.

Дрејку је ово трећи пут да има сингл на врху ове листе. Први пут био је то дует са Ријаном What's My Name? 2010. године, а успех је поновио шест година касније са песмом One Dance.

Када је реч о другом месту листе, "Rudimental" је другу недељу заредом на вицешампионској позицији са песмом These Days.

Бронзана позиција ове недеље припала је нумери This Is Me из филма Величанствени шоумен, која је напредовала три места.