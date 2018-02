Последња турнеја, па „звук тишине“

Истакао је и да му то представља неку врсту олакшања, јер тренутно не може да посвети довољно времена супрузи и породици.

Осим тога, истакао је и да смрт Винсента Нгуинија, гитаристе његовог бенда, допринела одлуци. Сајмон је, ипак, оставио простора за повремено враћање у виду неких добротворних концерата.

Сајмон је музичку каријеру започео пре више од 60 година, када је са својим школским пријатељем Артом Гарфанкелом наступао под именом „Том и Џери“.

Након кратког разлаза, поново су се удружили 1963. године, а убрзо стекли светску славу ванвременским хитом The Sound of Silence. Постали су једни од најпопуларнијих музичара деценије, посебно са објављивањем хитова Bridge Over Troubled Water и Mrs Robinson.

Сајмон и Гарфанкел су се разишли 1970. године, а Сајмон је наставио соло каријеру. Издао је неколико изузетно успешних албума, попут Still Crazy After All The Years 1975. године, а деценију касније и Graceland.

Током каријере, Сајмон је издао 13 соло албума, освојио 16 Гремија и продао више од 100 милиона носача звука.