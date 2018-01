„Норман Бикер бенд“ са новим албумом у Дому омладине

Албумом Live in Belgrade 2015. године „Норман Бикер трио“ одмах је освојио све у свету блуза, нарочито хит нумером Only I Got What Other Guy Want, која се обрела на самом врху међународних блуз листа. Позитивне критике из Велике Британије, преко Немачке, Белгије до Канаде само су поново потврдиле његов статус иконе и неспорну репутацију једног од најбољих британских блуз музичара. Током 2017. Норман Бикер постао је осми Британац у 21. веку у Кући славних блуза.

Норман је неговао препознатљиви звук током читаве своје каријере било свирајући соло или сарађујући са највећим музичарима блуз, рок, џез, соул и поп музике са обе стране Атлантика, укључујући имена као што су Чак Бери, Џек Брус, Бади Гај, Ван Морисон, Ловел Фулсон и Б.Б. Кинг који је једном приликом изјавио: „Норман је бели Фреди Кинг“.

Оставши одан оним истинским, иновативним коренима који су британски блуз учинили великом музичком силом - без обзира на промене у трендовима - само су послужиле да Норманов рад остане савршен и савремен. Веран устаљеној форми, Норман Бикер се враћа новим студијским албумом We See Us Later, који је већ завредио позитивне резенције широм света. Плоча је плод рада читавог бенда, укључујући учешће маестра на саксофону Кима Нишикаве и виртуоза на клавијатурама Ника Стида, чије је умеће пружили саставу нову димензију.

Норман још једном показује вештину комбинујући различите музичке жанрове попут првих британских ритам и блуз великана и уметника. Иако песмама одаје почаст сопственим херојима, а саме нумере варирају од блуза и рока, преко фанка и џеза до попа, оне недвосмислено носе Бикеров потпис и лагано плове од једне до друге, остављајући слушаоца да се пита које ће наредно изненађење бити.

Као гост, на албуму се појављује и Лери Гарнер (Ларрy Гарнер), још један Блуес Халл оф Фаме лауреат, који Норману прави друштво у песми I Don't Want A Lover, као и Стив Елис, оригинални вокал бенда "The Love Affair", који се појављује у госпел-блуз нумери Time and Tide.

„Норман Бикер бенд“ састављен је од веома цењених британских музичара који су свој допринос комплетној рокенрол сцени дали концертним свирањем, или студијским радом за британске и светске великане.

Улазнице се могу купити на продајним местима „Евентима“, „Гигстикса“, „ДД тикетса“ и у „Феликс шопу“, ТЦ „Сремска“. Цена улазнице у претпродаји је 800 динара, а на сам дан концерта за улазницу ће бити потребно издвојити 1.000 динара.