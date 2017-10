Том Пети се бори за живот

Том Пети је примљен у болницу у тешком стању, након што је пронађен без свести у својој кући у Малибуу.

Амерички кантаутор и гитариста прославио се и као самостални музичар, и са бендом „Том Пети и Хартбрејкерс", у касним 70-им годинама.

Сa више од 80 милиона продатих плоча утемељили су своју позицију у рокенролу.

Међу њиховим највећим хитовима су „I Won't Back Down", „American Girl", „Learning to Fly", „Don't Come Around Here no more".

Пети је управо завршио турнеју којом је обележено 40 година постојања његове групе "Хартбрејкерс".