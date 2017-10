Стигао нови албум Деми Ловато, "Tell Me You Love Me"

Извор: РТС, Universal Music Serbia

Aмеричка певачица и глумица Деми Ловато представила је ново, шесто студијско издање "Tell Me You Love Me", претходно најављено сингловима "Sorry Not Sorry", "Tell Me You Love Me", "You Don’t Do It For Me Anymore" и "Sexy Dirty Love".