Велики повратак Шанаје Твејн

На преласку у нови миленијум певала је о Бреду Питу (That Don't Impress Me Much), критиковала конзументски начин живота (Ka-Ching!), налазила се на листама најлепших певачица. Има пет Гремија, три узастопна албума са дијамантским тиражом и више од 100 милиона продатих албума.

После 15-годишње паузе, низа животних искушења, укључујући и развод и здравствене проблеме, Шанаја Твејн представља пети студијски албум.

Песме са издања названог Now (Сада) славна Канађанка није само отпевала, већ их је и написала, продуцирала и учествовала у другим пословима у студију.

У разговору за магазин Ентертејнмент викли истакла је да је спремна да свој рад представи обожаваоцима и да се песмама у потпуности посветила.

Певачица се 2004. године повукла с музичке сцене у свој дом у Швајцарској, а у својој аутобиографији 2011. је као разлог за тај потез навела слабљење гласа.

Када је болест погодила и њен говор, консултовала се са стручњацима који су открили лезије на њеним гласницама и дијагностиковали дисфонију која се приписује Лајмској болести. Шанаја се 2012. године вратила концертима, а сада каже да је повећала опсег свог гласа.

˜„Открила сам неке ствари у свом гласу за које нисам ни знала да постоје. Нисам их открила раније јер нисам морала. Компензујући оно што нисам могла да изведем, случајно сам открила нове елементе свог гласа. Висок је као и пре, али сада могу да изводим и ниже тонове“, прича Твејнова и додаје да је то било врло пријатно откриће.

Кантауторка је истакла да једва чека да чује реакције обожавалаца, да сазна које су им песме омиљене и да ли су се пронашли у некој од њих.

Признала је да након развода од супруга, који јој је био дугогодишњи сарадник, није знала где да почне у снимању и да јој је за нови албум била потребна велика храброст. Одлучила се на сарадњу са продуцентима попут Џејка Гослинга који је познат по раду са Едом Шираном и бендом "One Direction".

„Нисам хтела да се ограничавам. Када пишем не слушам музику на радију, али мој 16-годишњи син Ејжа у својој соби стално нешто снима. Тренутно му је најдража електронска денс музика тако да ти звуци увек допиру из његове собе. То је неминовно утицало и на моје уво“, објашњава певачица порекло модернијих тенденција у новим песмама.

На омоту албума Now Шанаја носи рукавице са леопард шаром, што је нека врста подсећања на гардеробу коју је носила у споту за песму That Don't Impress Me Much из 1997. године. Коментаришући колико је тај стилски трик био намеран, певачица је открила да њен тим уопште није планирао да то буде тема, али да се избор одлично уклопио.