Стинг на српском: Добро вече, Београде!

После пет нумера које је отпевао Стингов син, у пратњи само акустичне гитаре, велика светска звезда појавила се са четворочланим бендом на позорници Арене.

Одушевљено га је поздравило скоро 15.000 поштовалаца.

"Добро вече Београде", узвикнуо је Стинг на српском језику.

Уследили су препознатљиви хитови британске звезде међу којима је београдска публика највише реаговала на "Мad about you", "If I ever lose my faith in you", а цела Арена је заједно са Стингом певала хит "Englishman in New york", који је специјално за ову прилику бенд одсвирао у реге аранжману.

Беспрекорни звук и одлична енергија између бенда и публике обележили су прву половину концерта Стинга у Београду.