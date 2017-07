„Гангнам стајл“ више није најгледанији спот на „Јутјубу“!

Јужнокорејски видео-спот у којем Сај плесом опонаша јахање невидљивог коња био је протеклих пет година најгледанији снимак на Јутјубу.

Тај музички спот постао је толико популаран да је „покварио“ бројач гледаности сајта, због чега је компанија морала да промени свој код, наводи, Би-Би-Си.

Сада је међутим рекорд на Јутјубу оборила балада See You Again која има 2.895.605.040 прегледа, око милион више од хита јужнокорејског певача.

Песмом See You Again, која је написана за акциони филм Паклене улице 7, одата је почаст глумцу Полу Вокеру који је погинуо у саобраћајној несрећи пре него што је тај филм завршен.