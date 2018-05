„Боемска рапсодија“, Рами Малек као Фреди Меркјури

Трејлер траје нешто мање од два минута, али је успео да обухвати чувене хитове ове култне рок групе Another One Bites the Dust и We Will Rock You. У трејлеру се види и снимање песме Bohemian Rapsody (Боемска рапсодија), разговоре са продуцентима, као и чувени наступ на „Лајв ејд“ концерту.

Обожаваоци легендарних рокера похрлили су да завире у филм па је трејлер за пет дана од објављивања прегледан више од 10 милиона пута.

У улози Фредија Меркјурија је Рами Малек, звезда серије Мр Робот, који невероватно подсећа на енергичног фронтмена групе „Квин“. Малек ће заправо певати у филму, али ће његов глас бити допуњен Фредијевим.

Боемска рапсодија је биографски филм који слави групу „Квин“, њихову музику и изванредног фронтмена Фредија Меркјурија, који је пркошењем и разбијањем стереотипа постао један од најобожаванијих забављача на планети.

Кроз пресек култних песама и револуционарног звука, филм такође прати и метеорски брз развој и успон бенда, укључујући и експлозију тог истог метеора у време када се Фредијев животни стил отео контроли, али и тријумфални повратак концертом на „Лајв ејду“, када је Меркјури, гледајући у очи своју смртну болест, повео бенд у један од најзначајнијих и најфасцинантнијих наступа у историји рок музике.

Уз стално јачање наслеђа бенда, који је увек био више као породица, група „Квин“ у сваком тренутку, па и данас, неисцрпно надахњује бројне сањаре, аутсајдере и љубитеље музике.

Британска премијера филма очекује се крајем октобра, док ће у домаће биоскопе Боемска рапсодија стићи 1. новембра.