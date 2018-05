„Арсенал“ добија свој филмски фестивал

АФФ је пратећи програм крагујевачког „Арсенала“, који ће бити одржан 21, 22. и 23. јуна уз наступе бендова "The Kills", "Editors", "Texas", "Enter Shikari", "Morcheeba"...

Првог дана фестивала од 20 часова публика може погледати филм The Possibilities Are Endless (2014), о опоравку од можданог удара шкотског музичара Едвина Колинса, познатог по светском хиту A Girl Like You. АФФ 7. јуна приказује од 22 часова и документарац Заробљено време, редитеља и сценаристе Милана Никодијевића о утицајном рок публицисти Петру Пеци Поповићу, а потом ће њих двојица одговарати на питања публике.

„Музички-документарни филм је иначе један од жанрова који је у највећој експанзији у последњих десет година у свету филма, и драго ми је да и Крагујевац добија један такав фестивал, на којем ће публика имати прилику да види најрецентнија издања, врло квалитетних, врло забавних, врло поучних филмова о музици, музичарима и свему ономе што музика данас значи“, селектор АФФ-а, Адмир Ћулумаревић.

Другог дана 8. јуна АФФ приказује од 20 часова Bloodlight and Bami, редитељке Софи Фајнс о вишеслојној личности поп диве Грејс Џоунс, а од 22 часова је на програму Liberation Day о посети култног словеначког бенда „Лајбаха“ Северној Кореји.

У The New Gipsy Kings, аутор Ливиј Типурита бави се јединственим светом бесних аутомобила и луксузних станова ромских музичких звезда у Румунији, који је на програму АФФ-а 9. јуна од 20 часова, а након њега следи Charlatan Magnifique, филм Маје Павлин о аутору Пукни Зоро класика, словеначком музичару Роберту Пешуту-Мањифику.

Последње вечери, посетиоци АФФ-а могу да виде Raving Iran, у коме ауторка Сузен Ређина Мејрес прати ди-џејеве Аноша Ракизадеа и Араша Шадрама, који покушавају да се баве техно музиком у Ирану упркос опресивном режиму. АФФ затвара 10. јуна Whitney: Can I Be Me, документарац Ника Брумфилда о животу и каријери једне од највећих светских поп звезда свих времена - Витни Хјустон.