По 22 шансе за Емија за „Суботом увече уживо“ и „Вестворлд“

Суботом увече уживо и Вестворлд су испред нових серија као што су Чудније ствари (Stranger Things) и Фјуд (Feud) о ривалитету глумица Џоан Крофорд и Бети Дејвис, које су добиле по 18 номинација, преноси агенција Франс прес.

Серија Вип (Veep) у којој Џулија Луис Драјфус игра председницу Селину Мајер, добила је 17 номинација.

Еми награде биће уручене на церемонији у Лос Анђелесу 17. септембра. За најбоље драмске серије номиновани су Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale, Кућа од карата, Чудније ствари, This Is Us и Вестворлд.

За најбољу комичну серију номиновани су Атланта, Black-ish, Masters of None, Silicon Valley, Модерна породица, Unbreakable Kimmy Schmidt и Вип.

Номинације за најбољег глумца у драмској серији припале су глумцима Метјуу Рису за серију The Americans, Бобу Однекирку за Better Call Saul, Кевину Спејсију за Кућа од карата, Лив Шрајбер за Реј Донован, Стерлингу Брауну за This Is Us, Мајлу Вентимиљу за This Is Us и Ентонију Хопкинсу за Вестворлд.

За најбољу глумицу у драмској серији номиновани су Кери Расел (The Americans), Клер Фој (The Crown), Елисабет Мос за (The Handmaid's Tale), Робин Рајт (Кућа од карата), Вајола Дејвис (How to Get Away With Murder) и Иван Рејчел Вуд (Вестворлд).

Телевизија ХБО води међу дистрибутерима са 110 номинација, испред Нетфликса са 91 и Ен-Би-Сија са 60.

Номинације су данас прочитали у Лос Анђелесу глумица Ана Чламски, која је добила пету номинацију за најбољу споредну улогу у комичној серији за улогу у серији Вип, и један од хероја полицијске серије Злочиначки умови глумац Шемар Мур.